行政院記者會 介紹新任副閣揆

行政院副院長陳其邁請辭獲准。行政院上午正式宣布，經濟部長沈榮津接任行政院副院長、經濟部政次王美花升任部長。新任副閣揆及經濟部長將在明天上午交接上任。行政院發言人丁怡銘表示，希望借重沈榮津，成為「有政府、拼經濟」的最佳助手。

蘇揆昨下午進行人事徵詢後，政院上午10點舉行記者會，正式宣布人事案。丁怡銘表示，沈榮津在經濟部服務38年，可說是一輩子都是「經濟部人」，從2017年上任以來，推動產業創新、能源轉型，協助廠商分散佈局，加速投資台灣，在年初組成口罩國家隊成功抗疫，更致力於紓困，振興等工作，任內也致力解決五缺問題， 面對美中貿易戰及新冠肺炎帶來全球供應鏈重組契機，在經濟部因勢利導下帶來投資大爆發，投資台灣三大方案已破兆，預估可創造8.6萬人就業。

丁怡銘表示，最令人印象深刻的是今年面對新冠肺炎，沈榮津受命成立口罩國家隊，一個月內完成60台口罩機組裝。後續32條口罩產線也在3月底完成。口罩從日產188萬片到現在的2000萬片。蘇揆希望未來沈榮津對業界的嫻熟程度，在經濟領域長期耕耘，可成為有政府拼經濟的最佳助手。

丁怡銘也說，王美花在經濟部體系服務39年，比沈榮津還多1年，對經濟部非常熟稔。蘇揆一向樂於拔擢久任公職，從基層做起的公務員，希望沈榮津及王美花持續為有政府會做事的行政團隊服務，為新冠疫情復甦供獻已長。

原經濟部長一職則由經濟部次長王美花接任。（趙雙傑攝）

行政院宣布經濟部長沈榮津轉任行政院副院長。（趙雙傑攝）

(中時電子報)