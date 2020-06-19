蘋果(Apple)即將在台灣時間 6 月 23 日凌晨 1 點舉行開發者大會的主題演講，揭曉旗下產品線新一代作業系統的面貌。在此之前，有爆料指出果粉已經很習慣的 iOS 將改為 iPhone OS，而這可能會勾起不少資深果粉的回憶。

較為年輕的果粉可能不曉得，其實目前用於 iPhone、iPod touch 當中的作業系統「iOS」最起初的名字就是「iPhone OS」。蘋果在 2007 年 1 月的 Macworld 大會中首度為 iPhone 揭開面紗，當時時任執行長的賈伯斯(Steve Jobs)表示 iPhone 是運行 OS X。但是在同一年 6 月發表第一代 iPhone 時，將作業系統改為 iPhone OS。2010 年 6 月蘋果則是開發者大會中，宣布將 iPhone OS 命名為 iOS 並沿用到如今。

回顧蘋果近年來替作業系統改名的歷史，他們在 2016 年 WWDC 中宣布將 OS X 改名為 macOS，來跟其他系統(iOS、watchOS、tvOS)同一命名的風格(如首圖)。在 WWDC 2019 時，蘋果則是將 iPadOS 從 iOS 中拆分出來，專為 iPad 而生，為的是增加更多專為 iPad 設計的功能或操作方法來提升生產力。

iPhone OS. — Jon Prosser (@jon_prosser) June 18, 2020

而根據爆料達人 Jon Prosser 的說法，蘋果有機會在 WWDC20 中，將 iOS 再改回 iPhone OS 之名。探究其目的，很可能就是跟當初 OS X 改名 macOS 一樣，為要統一作業系統命名的風格。但是 iOS 之名已經行之有年，雖然沒有明確指出是用於 iPhone 的作業系統，但使用者也頗容易分辨。因此是否還有改名的必要，值得思考。此外，iPhone OS 的寫法是沿用舊例，還是要跟 macOS、iPadOS 一樣名稱之間不需要空格(iPhoneOS)，也得等候蘋果來揭曉。

按照推論，蘋果今年預計將會揭曉 iOS 14(或是 iPhone OS 14)、iPadOS 14、macOS 10.16、tvOS 14 以及 watchOS 7 的新功能還有可以升級的機種。除了 iOS 可能改名為 iPhone OS 的傳聞值得關注外，macOS 10.16 會選擇哪一個加州名地標來做為名稱，也很讓人好奇。

(科技)