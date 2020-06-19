國民黨籍前台東縣長黃健庭接受蔡總統提名監察院副院長，引起黨中央幹部譁然，從昨天深夜到今天凌晨紛紛在臉書開罵痛批，有人直接指斥「叛徒」，也有人酸說「是民進黨想要廢除監察院的證明嗎？」也有人提醒黃健庭「不要最後被民進黨內群起圍攻後，結果人事案被否決，然後又要跑回來國民黨。那真的是把我們當菜市場」。

國民黨中央考紀會主委葉慶元在臉書以「疾風知勁草，板蕩識忠臣」10個字形容此事；政策會政研部主任陳俊安則寫下「對敵人仁慈，就是對自己殘忍；對叛徒放任，就是對自己羞辱」。

由於黃健庭是基督徒，黨主席江啟臣辦公室主任葉旭鴻今天凌晨在臉書發文說：「聖經要我們不可含怒到日落（講的像你相信一樣），我要在睡覺前了結這些情緒，我需要惡毒尖酸的字眼。」

他說，這個人事提名，是民進黨想要廢除監察院的證明嗎？他以為陳師孟已經是手段用盡，竟然還能青出於藍，真是了不起。

青年部主任蕭敬嚴酸黃健庭「難怪會去幫郭台銘」說，國民黨正處需要大家一起躬身入局之時，更何況「黨不是沒有給你機會來改變是你自己不願意（還是嫌太小？）」

他說，「傳聞」不分區安全名單，結果卻跑去幫郭台銘，然後要當郭的副手，結果郭不選；「傳聞」江主席力邀當祕書長，也是婉拒；又「傳聞」可以參與高雄市長補選，最後結果是跑去當民進黨的監察院副院長。

蕭敬嚴嗆黃健庭說：「有這麼多機會可以讓你改變長期栽培你的國民黨，結果最後居然選擇了到民進黨政府擔任副院長，而且還是這麼一個措手不及跟義無反顧？難道你要告訴我，你想改變的是民進黨？陳菊？蔡英文？」用一句玩狼人殺大家常講的：「這也打太騷了吧？」

蕭敬嚴提醒黃健庭，不要最後被民進黨內群起圍攻後，結果人事案被否決，然後又要跑回來國民黨。那真的是把我們當菜市場。

(中時 )