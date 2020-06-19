沒有血緣關係，卻無怨無悔的照顧老鄰居，沒有想過要求回報，卻意外獲得百萬遺產。來自大陸寧波的66歲徐先生，與同村的蘇老太太是鄰居，蘇老太太早年喪夫，也沒有生孩子，獨居在自己的老房子裡，徐先生因為住在隔壁，照顧蘇老太太30年，直到最近蘇老太太過世，法院判徐先生可以獲得蘇老太太百萬拆遷款的一半。

兩人當鄰居當了30年，平時徐先生就很照顧蘇老太太，90年代初期，徐先生整修房子，發現蘇老太太房子出現部分坍塌，乾脆將她接到自己家一起居住，2008年徐先生房子拆遷，因此出錢幫蘇老太太租房子，之後便時常探望、陪伴聊天，蘇老太太與徐先生一家，就像親人一樣相處。

期間歷經土地登記、拆遷重整，且因為房子老舊已經坍塌，蘇老太太頓時失去房子，加上年紀大行動不便，徐先生將蘇老太太送至安養院，雖然有保險支付，但還是不夠，因此徐先生幫忙補足安養院費用；就算蘇老太太住進安養院，徐先生仍舊時常探望、照顧生活所需，而蘇老太太最常說的一句話就是「老徐是我兒子」。

2016年92歲的蘇老太太逝世，生前申請的拆遷款2017年才批准，高達上百萬的拆遷款一時不知道該給誰，由於蘇老太太曾與徐先生協議，「生前贍養及後事，全部由徐先生負責」，包括名下財產，但當初這份協議沒有簽名。

整起事件經過法院判決，決定表揚徐先生善行，「就算是沒有血緣關係的鄰居朋友，也應該相互關心、相互幫助，特別是孤獨老人」，因此判決徐先生獲得一半的財產、包括百萬拆遷款，剩下的部分則由村裡保留，逢年過節作為村裡老人福利。

(中時電子報)