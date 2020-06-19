（裕隆集團執行長嚴陳莉蓮主持裕日車股東會，向出席股東致詞時，首度脫下口罩。圖／陳信榮）

裕隆集團金雞母裕隆日產汽車（2227）19日舉行股東會，董事長嚴陳莉蓮報佳音，下半年將上市全新國產轎車Sentra與進口休旅車Juke大改款，增加本業營運戰力，有信心再創銷售佳績。

嚴陳莉蓮指出，去年裕日車受惠於新車上市、大陸投資及零件外銷收益，公司營業收入達325億元，稅前淨利91.1億元，每股稅後淨利24.3元，皆較2018年成長。

她表示，回顧去年台灣汽車市場總銷量共42.7萬輛，為掌握新能源車商機，裕日車於去年9月推出純電動車LEAF，正式跨足大眾電動車市場。此外，裕日車也導入旗艦轎跑車款ALTIMA，搭載全球首創可變壓縮比引擎，都得到市場不錯的回響。

大陸市場方面，雖然總體市場有所衰退，但轉投資的東風日產新車銷量則與2018年大致持平，持續維持良好的績效。

嚴陳莉蓮說，今年雖然新冠肺炎疫情對國內外經濟影響甚鉅，裕日車仍將積極導入全新產品。下半年將推出全新國產化Sentra轎車及全新大改款進口Juke休旅車，有信心再創銷售佳績。

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