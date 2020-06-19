前台北市里長、開設道場的朱雪璋設局邀約外號「深海閻王」的王毓霖比武，暗中找黑衣人埋伏痛毆王，再持刀砍斷王的腳筋，朱雪璋被依重傷害罪判刑6年，朱的妻子吳佩樺依傷害罪判刑5月、可易科罰金確定，朱逃逸被通緝，吳佩樺在19日到台北地檢署繳交15萬3000元罰金。

2016年2月16日朱雪璋不滿王毓霖、蔡櫂全先前在網路上以挖鼻屎、比中指挑釁，透過臉書對王毓霖等人下戰帖，並糾眾以佯稱比武方式邀約王在當晚12點前到他開設的正心道場比武，朱比武前，指示員工拿黑襪套住道場地下室監視器，並派2名徒弟守門。

當晚，王毓霖等人抵達，朱雪璋只同意王毓霖、蔡櫂全以及擔任裁判的詹前賢進入，3人跟隨朱男進入地下室的道場後，朱便指示手下將道場大門鎖上，並且呼叫朱妻從後門放黑衣人進入，接著分持球棒、木劍等武器，圍攻王毓霖等3人。

最高法院在5月20日將朱雪璋依重傷害罪判刑6年，朱妻吳佩樺依傷害罪判刑5月、可易科罰金確定。

(中時 )