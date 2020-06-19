連接器廠—正崴(2392)股東會通過每股配息2.5元。

正崴因自動化效益顯現，且新產品出貨放量，帶動公司108年業績表現亮眼，108年合併營業收入為978億2033萬6000元，年成長 11.3%，稅後盈餘為19億8736萬1000元，年成長226.8%，每股盈餘為4.1元，今天股東會通過每股配息2.5元。

今年全球經濟深受新冠肺炎(COVID-19)疫情快速擴散影響，加上中美貿易戰干擾，正崴除投入新技術與新智慧應用，這兩年分別在馬鞍山與徐州推展產業在地化升級，並鎖定智慧型手持裝置、穿戴裝置等，整合發展機光電聲與自動化機械手臂等高端設備，打造邁向工業4.0發展重要基地，也做為正崴轉型智慧製造核心，公司也加速擴展在緬甸及印度地區的生產基地，以全球化佈局強化公司的競爭優勢，並加深與客戶進行策略合作；而正崴近年來努力推動生產自動化與提升管理效率，目前公司因自動化的提升使得人力需求下降超過15%，對公司成本與費用的管控有顯著幫助，進而推升公司獲利成長。

正崴第1季稅後盈餘為2081萬元，每股盈餘為0.04元，累計前5月合併營收298.05億元，年減9.51%。

(時報資訊)