1.中鋼(2002)：昨宣布全面調漲8月內銷盤價，但遭外資大舉賣超11939張，今早股價開高再戰5日線。
2.士紙(1903)：士林舊廠擬規劃打造北區指標案，短線漲多昨外資轉賣超，今早股價開低回落約1.5%。
3.台積電(2330)：昨開盤5分鐘內完成填息，外資擴大買超，惟昨夜ADR跌0.05%，今早股價開低探至312.5元。
4.鈊象(3293)：董事長樂觀看後市，加上5月獲利強勁，昨獲三大法人同步買超689張，今早股價突破700大關、衝上720元，漲幅逾5%。
5.中鋼構(2013)：外資連三日買超，昨投信加入多頭行列，帶動今早股價漲逾2.5%。
6.橘子(6180)：外資連兩日擴大買超，攜手韓廠共同營運手遊「月光雕刻師」H2台港澳上市，今早股價強漲逾4%，挑戰70關。
7.神盾(6462)：Q3業績向前衝，緣端AI晶片第4季量產，激勵早盤強漲近4.5%，重返200元關。
8.新興(2605)：BDI強漲逾22%，外資連3日買超相挺，股價續漲逾3.5%，衝上5個月高點。
9.聯發科(2454)：5G題材火燙，加上謝金河點名可望成為第二座護國神山，晨盤上漲逾3.5%，衝上波段新高價。
10.揚智(3041)：5G觸動機上盒出貨大躍進，外資加大買超力道，早盤跳空漲停鎖死、衝上20.9元。
11.旭品(3325)：三大法人昨擴大買超223張，早盤挾量高掛漲停。
12.聰泰(5474)：5月EPS1.74元，頻頻觸及漲停，改寫前高。
13.廣明(6188)：與惠普達成訴訟和解，三大法人連4日買超，早盤聞訊漲停。
14.樺漢(6414)：三大法人昨轉買超，早盤跳漲逾5%，登半年來新高。
15.陽程(3498)：5月業績爆發，EPS 1.10元由虧轉盈，跳空漲停鎖住。
16.健和興(3003)：挾車用、5G助攻下半年，投信開始加碼，早盤漲幅超過2%，拚高檔突圍。
17.嘉聯益(6153)：力拚本季轉盈、Q3季旺季效有望浮現，今再向上開攻，拚改寫波段高點。
18.京城(2524)：今年推案量創新高+高雄市長補選題材股蠢動，底部墊高向上，漲幅約2%。
19.晶電(2448)：偕隆達合組新公司，合攻Micro LED及Mini LED商機，晨盤彈高5%，站上40元高檔區。
20.隆達(3698)：與晶電合組新控股公司，拚成LED行業的日月光投控，開盤跳空鎖漲停，攀今年高價。
21.如興(4414)：傳獲防護衣大單，成功躋身防疫概念股，晨盤衝高大漲6%，登1年高。
22.友達(2409)：看好面板前景，獲瑞信升評，昨獲三大法人聯手買超2萬張，昨夜ADR大漲3.74%，推升股價連2揚，進逼10元票面。
23.瑞祺電(6416)：網安需求成長，打入半導體大廠，昨獲三大法人聯手買超，早盤揚升5%，衝上153.5元兩年高點。
24.宏遠(1460)：防疫題材吸引短多搶進，已連拉3根漲停，寫1年高價。
25.光環(3234)：獲投信連5買，晨盤一度觸頂，登2年半高點。
(時報資訊)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。