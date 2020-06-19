受惠於居家辦公及遠距教學等需求，今年4-5月筆電及伺服器出口明顯轉強，年增率分別回升至24.6%及46.8%，並帶動前5月資通與視聽產品出口176億美元，再登歷年同期新高，占總出口13.5%，為近15年以來高點。

財政部統計處表示，資通與視聽產品外銷規模僅次於電子零組件，長期為我國第2大出口貨類，近2年因美中貿易摩擦，廠商回台布建新產能，加上轉單效益及5G基建拉貨，推升資通與視聽產品108年出口達426億美元，年增20.7%，創歷年新高，其中以伺服器大增2.1倍、顯示卡及音效卡等電腦周邊產品增加1.4倍、交換器及路由器增長58.1%等產品受惠最大。

統計處表示，今年初雖美中貿易爭端放緩，惟新冠肺炎疫情代之而起，加上基期墊高，致第1季筆電、顯示卡及音效卡出口轉為負成長，伺服器則降至個位數增長，4-5月隨全球抗疫帶動之居家辦公、遠距教學、線上遊戲等宅經濟需求益見活絡，筆電及伺服器出口年增率分別回升至24.6%及46.8%，電腦之零附件(記憶體模組等)、儲存媒體、交換器及路由器外銷亦佳，前5月資通與視聽產品出口176億美元，再登歷年同期新高，占我國總出口13.5%，為近15年以來高點。

財政部統計處表示，今年以來資訊科技與傳產貨品出口表現涇渭分明，就前5月出口主要增加細項貨品觀察，屬電子零組件之積體電路、印刷電路對陸港增加最多，分別增56億美元(成長率27%)及0.9億美元(成長率8.5%)。

資通產品對美出口增加較多，如交換器及路由器、電腦及其附屬單元各增3.5億美元(成長率44.6%)及3億美元(成長率14.7%)；半導體設備及鏡頭對東協成長較顯著，小客車輸出增加主要為中東地區。

前5月出口金額衰退較大者，多屬原物料及傳產貨類，主要是因疫情擴散，各國相繼封城鎖國，產品價格重挫並隨市場需求不振所致，其中油品對南韓及東協減少居多，塑膠原料、有機化學品及紗布對陸港出口急凍，減幅介於2成至4成，鋼鐵及其製品、工具機對歐洲出口減少較多。

(時報資訊)