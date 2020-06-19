日系外資針對聯發科齣劇最新研究報告指出，看好聯發科(2454)成功「打破週期詛咒」，上調2020年、2021年5G SoC出貨至5000萬以及1.4億套，維持買進評等、目標價由440元調升到700元。

日系外資表示，儘管聯發科在過去的幾個季度中，市場並未對聯發科結構變化感到信服，特別是競爭問題，但聯發科依舊因成功「打破週期詛咒」而成為2020年令人最有信心的首選，也調升聯發科5G SoC在2020年、2021年出貨量分別由4000萬、 8000萬套調升到5000萬以及1.4億套。

華為和美國之間的風暴席捲全球，日系外資表示，市場的假設性的問題包括聯發科被美國封鎖從將5G SOC運送到華為，或是高通獲得美國政府的批准將5G SOC交付給華為，但目前整體對聯發科風險似乎仍可控，預計2021年，聯發科將搶占華為5G SOC的60~70％。

(時報資訊)