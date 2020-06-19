罷韓過後最新民調出爐，在罷免、醫材、振興券、釣魚台等爭議事件過後，民調公司調查總統蔡英文的支持度，結果蔡的滿意度仍維持64.4%，而信任度也高達63.0%，其中，在20到29歲的青年民眾中，蔡英文更擁有著高達8成以上的滿意度。

根據《寶島通訊》最新民調顯示，在6月12日到14日的調查中，蔡英文在各個族群都拿下了超過5成的支持度，20到29歲的年輕族群中更是獲得了超過8成的高滿意度，顯示這段期間多個充滿爭議的議題，民眾似乎都認為蔡英文政府應對得宜，並沒有對其支持度造成太大的影響。

而政黨評價方面，立院四大政黨的表現評價，民進黨滿意度55.7%，時力為 37.2%，民眾黨34.6%，國民黨滿意度最低僅有16.7%。其中值得觀察的是，國民黨支持者對國民黨的滿意度竟僅28.5%，還低於民眾黨的29.9%。分析還指出，國民黨面對高雄市長補選，真正要思考的，恐怕是如何避免被民眾黨取代，進而泡沫化，而非如何獲勝。

蔡英文與民進黨的高滿意度讓網友們傻眼了，直呼民調的世界跟網路上完全不一樣，表示「蔡英文的滿意度跟信任度是不滿意的2倍多，八卦版反指標再現XD」、「看八卦都以為滿意度10%耶」、「這數字太誇張了吧」、「年輕人到底在想甚麼？」、「假X調？」

(中時電子報)