波頓在新書中直指川普妨礙司法已成為一種生活方式

美國前國安顧問波頓(John Bolton)拋出震撼彈,透過出新書揭露總統川普施政的猛料,引發各界批評,使這位白宮主人的聲望跌落新谷底。而美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)周四痛批,波頓是「叛徒」。

據路透與《商業內幕》(Business Insider)網18日報導,波頓在名為《事發機要室:白宮回憶錄》(The Room Where It Happened: A White House Memoir)的新書中指控,川普犯下影響廣泛的罪行,根本就不適任。而蓬佩奧則刻意針對新書,將自己的聲明標題命名為「我也在事發機要室內」(I Was In The Room Too)。他嚴厲譴責波頓,令人感到既悲哀又危險的,就是波頓最終在大眾心目中留下了「叛徒」的形象。

波頓的新書預定6月23日出版,而蓬佩奧指責他,違背了人民對他神聖的信任,傷害了美國。蓬佩奧在聲明中說,他還沒看過這本書,但從書摘看來,波頓是在散播謊言,半真半假的陳述,還有憑空捏造的想像。如今川普政府正在緊急滅火,設法阻止波頓的新書出版。他們說,書內有未經政府許可公開的機密資訊。

(中時電子報)