波頓在新書中直指川普妨礙司法已成為一種生活方式

美國前國安顧問波頓（John Bolton）拋出震撼彈，透過出新書揭露總統川普施政的猛料，引發各界批評，使這位白宮主人的聲望跌落新谷底。而美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周四痛批，波頓是「叛徒」。

據路透與《商業內幕》（Business Insider）網18日報導，波頓在名為《事發機要室：白宮回憶錄》（The Room Where It Happened: A White House Memoir）的新書中指控，川普犯下影響廣泛的罪行，根本就不適任。而蓬佩奧則刻意針對新書，將自己的聲明標題命名為「我也在事發機要室內」（I Was In The Room Too）。他嚴厲譴責波頓，令人感到既悲哀又危險的，就是波頓最終在大眾心目中留下了「叛徒」的形象。

波頓的新書預定6月23日出版，而蓬佩奧指責他，違背了人民對他神聖的信任，傷害了美國。蓬佩奧在聲明中說，他還沒看過這本書，但從書摘看來，波頓是在散播謊言，半真半假的陳述，還有憑空捏造的想像。如今川普政府正在緊急滅火，設法阻止波頓的新書出版。他們說，書內有未經政府許可公開的機密資訊。

(中時電子報)