（中信金控（2891）19日舉行2020年股東常會由董事長顏文隆主持，總經理吳一揆發表營業報告書。圖／魏喬怡）

中信金控（2891）19日舉行2020年股東常會，總經理吳一揆指出，2019年雖然在中美貿易戰下市場波動劇烈，但銀行保險雙引擎驅動下，合併稅後淨利達429億元，創下歷史新高，ROE達13％，獲利表現名列前茅。2020年雖有新冠肺炎疫情，但將祭出三大經營策略：強化海外布局、穩定保險獲利、加速數位轉型。

吳一揆指出，在強化海外布局方面，中信金會持續提供跨境金融服務的完善，強化海外經營管理能力，提升經營效率，並評估各種市場投資機會，積極尋求策略夥伴，找尋合適併購、參股投資對象以拓展新業務。

在穩定保險獲利部份，吳一揆指出，台壽2019年轉型策略後，稅後淨利達131億元，創下成立72年以來歷史新高，未來因應IFRS17台壽會持續轉型，優化商品結構、創造壽險穩定獲利基礎，降低接軌IFRS17所帶來的衝擊。

在加速數位轉型上，吳一揆表示，中信金在2019年積極開發創新數位金融服務，多有斬獲，像是國際區塊鏈信用狀平台的發展、開發對話式ATM、AI智能文件審查、AI存票機等創新金融服務，未來會持續推動數位資源整合、平台優化，打造數位創新文化。

吳一揆指出，新冠肺炎疫情嚴峻，INF於2020年4月報告中預測全球GDP將下滑至-3％，加上油價下跌不止，全球經濟受到嚴重衝擊，台灣雖在此波疫情控制得宜，但已對產業民眾消費產生巨大影響。中信金除了全力配合政府防疫、推動各項紓困政策，還有多項防疫措施，將疫情對集團影響降到最低，在總體環境高度不確定下，中信金控2020年績效或許會受到相當程度影響，但會以保障員工健康、協助客戶度過難關為優先考量，降低疫情對營運、業務衝擊。

中信金股東會也通過配發每股現金股利1元，普通股可分配總額為75,527,979,374元、配發現金股利194億9698萬9,569元。

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