東陽股東會決議配息1.8元 10:132020/06/19 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東陽（1319）19日召開股東常會，會中除提請承認108年度營業報告書及盈餘分配案決議配發現金股息1.8元，同時改選董事七席（含三席獨立董事）。董事四席：吳永豐、吳永茂、吳永祥、王麒斌及獨立董事三席：蔡明田、林幹雄、鄭雁玲。 東陽總裁吳永祥指出，隨著新冠肺炎疫情平緩，地區陸續解封，市場動能恢復，5月AM 業績也較4月成長11％，中國大陸各地轉投資事業也已恢復正常運作。 吳永祥總裁表示要加速「整理整頓」，優化產線，提升品質，做好準備，市場好轉時，業績、獲利自然可以順勢提升。 (工商 ) #東陽 #吳永祥 #吳永 #總裁 #業績 也許您會感興趣 財經熱門新聞 川普輸了？找華為制定5G標準 驚曝3大內幕 - 財經 自己人倒貨逾1600張 高端疫苗股價狂殺 - 財經 - 工商 酸爆了！徐旭東嗆台灣大：魚頭魚尾「喜歡吃，也不錯」 - 財經 哈佛教授：大陸突破美國科技封鎖 搶下台積電是選項？ - 財經 廣明跟惠普和解！股價爆了 60萬張買單搶掛 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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