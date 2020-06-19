東陽（1319）19日召開股東常會，會中除提請承認108年度營業報告書及盈餘分配案決議配發現金股息1.8元，同時改選董事七席（含三席獨立董事）。董事四席：吳永豐、吳永茂、吳永祥、王麒斌及獨立董事三席：蔡明田、林幹雄、鄭雁玲。

東陽總裁吳永祥指出，隨著新冠肺炎疫情平緩，地區陸續解封，市場動能恢復，5月AM 業績也較4月成長11％，中國大陸各地轉投資事業也已恢復正常運作。

吳永祥總裁表示要加速「整理整頓」，優化產線，提升品質，做好準備，市場好轉時，業績、獲利自然可以順勢提升。

(工商 )