遠傳(4904)19日舉辦股東會，總經理井琪首度公開透露、遠傳電信5G開台時程訂在7月隆重推出，井琪說，遠傳5G超前部署、有備而來，希望超越傳統電信，再創成長高峰。

井琪表示，遠傳這次拿到80MHz的5G頻寬，將推出很多新5G服務，已在9個不同產業推出PoC服務，並與40多家產業聯絡中，5G網路是架構在4G網路上，遠傳有非常多的頻段的頻譜，達到全網體驗。

初期5G傳輸網優先涵蓋六都商圈、百貨，何時提供5G服務，井琪說，基於尊重中華電肩負國家責任讓中華電第一家開台，但遠傳將緊跟在中華電之後開台，並宣布遠傳7月會隆重推出。

井琪強調，5G初期將祭出包括影音、電競、AR/VR、行動金融、電子商務及顧客加值服務、個人化推藨等服務。

井琪說，遠傳深耕大人物，正與合作夥伴擴大跨業合作，希望創造新經濟新藍海，2020年新經濟營收將衝刺130億元，其中，智慧製造已與台達電、微軟打造全台第一個智慧工廠，另遠距診療、智慧交通及智慧城市如路燈、停車及空污，將從4G開始、將在5G時代大展身手。

井琪強調，遠傳5G超前部署、有備而來，希望超越傳統電信，再創成長高峰。

(工商 )