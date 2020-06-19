國民黨改革委員會報告。(中時 直播)

國民黨主席江啟臣上任後，旋即啟動黨內改革工程，歷經2個多月密集討論後，改革委員會於19日提出正式報告，江啟臣說，他深信，國民黨的改革，不只是國民黨內部的事情，不但肩負黨員、支持者的期待，更要回應社會的要求與批判。

國民黨改革委員會於今天召開會議，各組提出建言，在眾所矚目的兩岸政策部分，委員會主張推動「兩岸人權協議」、研擬「黨公職兩岸交流行為準則」。

在兩岸論述組的部分，改委會建議，（1）堅持中華民國主權。拒絕「一國兩制」！正視中華民國、才有兩岸共識，中共對中華民國國際空間的打壓，更嚴重傷害台灣人民的感情，國際社會應該要恢復中華民國在國際組織應有地位；（2）保障自由民主人權。政治意識形態不應該是侵害人民自由的藉口，呼籲推動「兩岸人權協議」，保障兩岸人民交流時的自由與安全；（3）維護台灣安全優先。台海和平是兩岸共同責任，應推動設置「海峽兩岸意外防止機制和行為準則」，避免任何意外擦槍走火的可能性；（4）創造雙贏共享繁榮。應該以互利雙贏和透明監督健全兩岸經貿，「兩岸協議監督條例」應儘速完成，國民黨也將研擬「黨公職兩岸交流行為準則」。台海和平是兩岸人民共同的期盼與目標，但是，國民黨堅定強調，「願為和平盡一切努力，但絕不為和平屈膝投降。」

在組織改革組的部分，明訂中常委連選得連任一屆(4任)，連屆期最長為8年，杜絕「萬年中常委」的汙名；落實「決策結構內造化」目標，除既有對婦女、青年、弱勢團體的保障外，新增納入對鄉鎮市長與縣市議員層級以上之民意代表的保障，名額從原有的40％，提高為50％。期能使黨內決策更貼近民意；增設黨內一級單位「退伍軍人委員會」，統一事權，提供過去黃復興黨部成員更高的尊榮與服務；明訂每1,200名黨員配置一席黨代表，選任代表員額數調整至1,041席（原1,535席），並保障368個鄉鎮市區，每一鄉鎮市區至少皆有1席黨代表，讓國民黨匯集民意無死角；增設數位科技長，善用多元管道與青年社會對話；不分區立委不同意票過半不提名制度，修正為同意過半始為同意提名，讓不分區名單更能回應社會需求。

在青年參與組的部分，未來不分區34人名單中，依序每五名要有一名是40歲以下的具專業領域專長之年輕人（原住民、新住民更佳），讓更多年輕的聲音進入國民黨民意體系；地方縣市議員的提名機制，採「雙軌並行制」，提供初次參選新人更多的機會與保障，加速黨民選公職的流動；深化「武林計畫」，主動出擊，找出有參選意願以及公眾服務的年輕人，由地方黨部給予無給職職銜，並且由地方主委擔任「教練」，由實際政治參與，進行政治經驗之傳承；地方黨部轉型為地方智庫，並提供地方民代與黨公職人員誘因參與運作；強化國民黨數位行銷以及重要議題論述的能力，重新設計國民黨政黨形象與改革願景。

在財務穩健組的部分，分為短中長期目標。短期目標(109年12月底前)，「達成收支平衡，不再新增債務，」具體作法包括：確實落實履行黨公職募款責任額，目標達成率7成以上；配合黨務運作、活動進行小額募款；活化黨史館庫藏文物，有效利用智慧財產權(IP)，挹注財源與收益等。中期目標(110年1月至111年12月底)，「收支平衡並籌措部分黨務發展費用，」具體作法包括：調整繳納黨費標準至每人每年新台幣500元；調整黨公職人員募款責任額相關規定；節省辦公室租金支出；配合各黨部組織改造，節省人事及業務費等。長期目標(112年以後)，預期達成維持長期收支平衡，以利國民黨永續經營。

黨主席江啟臣致詞時表示，各改委會分組共識建議，結合今日綜合討論內容，將形成國民黨改革委員會建言；七月初，他將巡迴各地，與基層黨員、黨代表進行傾聽溝通；九月初會形成最終的「黨改方向」，其中涉及「一章四法」的部分，將提交9月6日全代會進行確認。

(中時電子報)