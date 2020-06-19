陸媒《人民日報》用戶端「人民銳評」專欄，19日發表署名長風、題為〈面對大是大非，香港公務員態度不容含糊〉評論文章，點名嚴厲批評香港「新公務員工會」，日前號召香港公務員參與「罷工公投」，反對國安立法。香港特區政府對此強烈譴責，予以嚴厲警告，明確「絕不會坐視不理」。對港府的態度，表示堅決支持。

文章指，鼓動公務員公然反政府，居心何在？過去一年時間裡，香港受暴力打擊，加之疫情影響，2020年全球競爭力排名下跌，亟待走出困境。當此關鍵時刻，竟有人鼓動公務員採取政治性罷工的激烈手段反對國安立法，枉顧公職身分、市民利益、社會穩定，令人憤慨。

文章批評，去年「修例風波」以來，少數香港公務員嚴重悖逆應有的忠誠、嚴重違反應遵的守則。「新公務員工會」主席顏武周就是赤裸裸的典型，一邊享受公務員待遇領高薪厚祿，一邊在公務員系統內煽風播「獨」、鼓吹「攬炒」，幹著「吃政府反政府」勾當。還有極少數公務員參加違法示威活動，給黑暴助威、為港獨吶喊，擺明與政府、民意、正義、法律為敵。市民批評他們是「食碗面反碗底」。

文章強調，香港國安立法箭在弦上、勢在必行，合憲合法合情合理。讀讀《香港基本法》和《公務員守則》，白紙黑字明確了公務員操守。法有規、令有行，守法是本分，違法理應得懲，必須嚴肅紀律、依法管治。對違法的這些公務員，必須嚴肅追究。

文章認為，應該明確，香港公務員作為特區政府骨幹，擁護「一國兩制」、維護國家安全是天經地義的，在國家安全這樣大是大非問題上絲毫不能動搖。沒有「彈性空間」可鑽，大陸不會接受也不會允許心懷異志者渾水摸魚。

文章表示，保持香港競爭優勢，離不開一支盡忠職守、穩定高效、廉潔奉公、專業精細的公務員隊伍。這樣的優勢不能丟，加強管治公務員隊伍更堪緊要。香港公務員必須竭盡所能履行職務，特區政府也必須對公務員隊伍加強依法管治，講操守、講紀律、講章法，跟進違規行為，依法嚴肅處理。

(中時 )