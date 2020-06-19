美國總統川普因新冠疫情槓上大陸已見慣不怪，但這回換了新說法。川普在接受《華爾街日報》專訪時表示，大陸可能「刻意」讓新冠病毒擴散，藉此破壞他國經濟，儘管並未有任何來自情報單位提供的證據證明，同時也對再次抱怨美國檢測過度以及戴口罩政策。另外，對於當前美陸關係，川普也在推特上表示，仍維持與大陸全面脫鉤的政策選項。

川普在專訪中指出，北京可能是刻意放任新冠病毒擴散至其他國家，背後可能有經濟動機。他進一步解釋，「大陸他們說『老天爺，我們簡直一團糟，美國正對我們大開殺戒』，過去一年正因為關稅，讓大陸經濟對於美國可謂望塵莫及」。雖然他也補充並未有情報證明，這只是自身感覺，病毒擴散也可能是陸政府無能或犯錯，「我不認為他們會這麼做（指陸方故意讓病毒擴散），但你永遠不知道」。

對於大陸武漢在疫情爆發後加強檢測疫情，對將近1千萬人民檢測，川普認為美國並沒有計畫要做到與武漢同等程度。除了宣稱自己打造「史上最強大檢測機制」之外，但表示病毒檢測效果被高估，美國疫情接已近尾聲，擴大篩檢反而造成確診病例增加，「讓我們很沒面子」。不過，美國首席防疫專家、白宮防疫小組成員的佛奇（Anthony Fauci）先前在本周已表示，對部分州而言，增加檢測並非確診率上升的主因。

此外，對於美國談判代表萊特海澤（Robert Lighthizer）稱大陸目前仍遵守第一階段貿易協議的情況下，兩國之間目前不可能脫鉤，他也不這麼認為。對此，川普18日也在推特上警告，「這並非萊特海澤的錯，而是我先前可能沒說清楚。根據不同的情況，美國仍維持與大陸全面脫鉤的政策選項」。

It was not Ambassador Lighthizer’s fault (yesterday in Committee) in that perhaps I didn’t make myself clear, but the U.S. certainly does maintain a policy option, under various conditions, of a complete decoupling from China. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

(中時電子報)