儘管NBA復賽腳步最近受到厄文帶頭喊罷賽稍受影響，如今卻出現真正可能影響復賽狀況，《The Athletic》記者沃庫諾夫爆料，目前復賽選定城市奧蘭多所在的佛羅里達州，光是昨天單日就有3207名確診新冠病例，比起先前上升15％。

沃庫諾夫表示，光在位居奧蘭多附近的奧蘭治城，美國時間18日這天就出現316名確診新冠病例，比起之前單日最高確診人數快要多出兩倍，已經開始有美國防疫專家提出警告，佛羅里達州可能成為全美下一個爆發新冠疫情的「重災區」。

沒想到距離NBA本季復賽日期7月31日，只剩下不到50天時間，位居佛羅里達州的奧蘭多，竟然開始傳出如此不利復賽的新冠疫情，儘管NBA和迪士尼世界都規畫相當嚴密的相關防疫措施，卻讓參加復賽的球員難免內心產生陰影。

湖人射手兼球員工會代表丹尼格林也在19日提出警告，「畢竟你是成年人，你隨時可以離開封閉區域，當你重新回來必須隔離10天，來探視你的親友也須隔離7到10天才可接觸到你，所以要把所有人都留在封閉區域，這是最難辦到的！」

(中時 )