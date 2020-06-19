台南市長黃偉哲今早到安平宣傳新觀光亮點虎鯨，被問到如何輔選陳其邁，他說，輔選基本上順中央，民進黨要把南台灣治理最後一塊拼圖拼起來，讓縣市之間更密切交流合作，也是為了南台灣整體綜合發展，所以，努力打好高雄這場選戰是必要工作跟使命。

黃偉哲說，政黨藍綠其次，但不爭事實是，過去1年多證明韓市長上任後，台南跟高雄、高雄跟屏東互動就淡了，輔選陳其邁於公是順中央、於私是有交情，他跟嘉義縣翁章梁、屏東縣長潘孟安，包括桃園市長鄭文燦都是同一個世代，所以將會有一個很密集、互相火力支援幫陳其邁輔選。

他說，因為高雄滿大的，基本上，北高雄由他跟翁章梁多幫忙，南高雄則由潘孟安多幫忙，但也是要配合候選人採分進合擊的方式，努力幫他助選。

黃偉哲也強調，其實藍綠其次，最重要是有心，站在黨的立場，當然希望能夠同黨、大家聯繫協調較好，事實上，過去1年多經驗也證明韓市長上任後，台南跟高雄，高雄跟屏東互動就比較淡下來了，這是不爭的事實。所以為了民進黨要把南台灣治理最後一塊拼圖拼起來，努力打好高雄這場選戰，是必要工作跟使命。

(中時 )