冠德(2520)今日舉行股東會，董事長馬志綱說，海外市場還是會想盡辦法跨足，環球購物中心天津店雖然選擇結束營業，但過程中所帶來的經驗等等，對公司未來布局規劃等仍有利，海外策略不會只限於大陸市場，短期因國際和疫情的不確定性之下，雖然暫時審慎考慮，但海外市場還是會想盡辦法跨足。他說，房地產市場會有波動的情形，百貨的穩定營運可提供長期動能，公司長期經營百貨商場，已經有一定的know-how，這是其他上市櫃公司所沒有的。

房市未受疫情影響表現不錯，冠德前5月營造和建設業績維持水準，馬志綱說，雖然2~4月百貨受到疫情很大的衝擊，但5月起隨著疫情趨緩已開始回溫反彈，後續看好，目前集團前5月業績維持小幅成長，隨著疫情趨緩，對今年營運抱持審慎樂觀態度。

冠德在營建本業今年可銷售戶數合計近1,200戶，工程個案近20個，合約總額超過250億元。目前冠德全台有8間購物商場，其中環球購物中心A19店今日正式簽約，預計將在2021年開幕，冠德環球購物中心除了與中和環球、屏東環球兩間傳統分店，北起板橋、南至左營，包括南港、機捷A8與A9站等共五間分店都屬於車站型商場，軌道事業版圖幾乎貫串台灣西半部。

冠德指出，本業將持續開發建地，因應家庭結構變化及區域性發展，設定不同的產品定位，結合大數據及精準的行銷策略，積極加快去化速度。在營造方面，將定期審視大宗建材供需趨勢，達到工期如期、成本如度與品質如質的目標，與業主及供應商共同創造三贏且互利。

另外，在百貨營運部門方面，對應多變的市場與顧客需求，持續引進當地獨家及特色品牌創造商場差異化，不斷發展新穎數位應用，提供便利與多元化的會員服務，提升顧客對品牌的忠誠度。

(時報資訊)