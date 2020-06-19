美國總統川普周四再度揚言可能切斷與北京的關係。前一日川普政府的首席外交人員才與北京代表團會談，而美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）表示，美國與中國在經濟上脫鉤，並不是可行的選項。

在數個月來首度與中方展開高層級面對面會談後，萊特海澤坦承美中關係緊張，但也表示北京確實重申將履行年初達成之首階段貿易協議，接下來幾周就會知道是否取得進展。

川普周四在推特上發文表示：這不是萊特海澤大使的錯（昨天在委員會上），或許是我沒有說清楚，但美國確實在各種情況下，都保留與中國徹底脫鉤的政策選項。

萊特海澤周三在眾議院某委員會接受質詢時表示，他不認為這是可行的政策選項。

自新冠肺炎疫情首先在中國爆發，接著重創美國之後，美中兩國關係已經達到近幾年來的最低點，川普與其政府一再指控北京當局在疫情處置上缺乏透明性。

(時報資訊)