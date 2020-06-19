中鋼(2002)今日舉行109年股東常會，董事長翁朝棟致詞表示，面對此次全球疫情危機，中鋼要正向迎接挑戰。明(110)年公司將邁入成立50周年，為奠定下一個五十年永續經營的競爭力，今年宣示以「高值化精緻鋼廠」以及「發展綠能產業」作為經營發展雙主軸，並定下在十年內達成精緻鋼品銷售占比20%之挑戰目標。

中鋼董事長翁朝棟表示，去(108)年是全球鋼鐵業非常艱困的一年，在美中貿易大戰紛擾、鋼鐵需求不振以及成本劇增等壓力下，全球鋼廠的獲利皆面臨嚴重的衰退，亞洲主要鋼廠淨利率均未達5%，甚至虧損；中鋼合併財報稅後淨利103億元，淨利率2.82%，與亞洲主要鋼廠相比，排名第3；息前稅前折舊前淨利率14.02%，排名第2。另外，在本月初榮獲世界鋼鐵協會(worldsteel)頒發2019年「永續發展優勝企業」獎項，與其他八家鋼鐵同業並列為世界永續發展領先者，彰顯中鋼近年來在推動循環經濟、改善環保、綠能投資等永續發展的努力及成果，獲得國際間的高度肯定。

但自今(109)年年初以來，由於COVID-19新冠肺炎疫情迅速在全球蔓延，各國紛紛採取防疫管制措施，嚴重的衝擊全球的消費、投資及貿易，導致全球經濟秩序受到嚴重的衝擊，市場形容這次疫情的衝擊相當於SARS+911+金融海嘯，全球正遭逢二次世界大戰後最大的危機。此外，全球供應鏈面臨嚴重的斷鏈危機，從去年美中貿易戰到今年疫情大爆發，跨國企業不得不重新思考全球布局策略，建立可信賴的供應來源，重組全球供應鏈關係，這也將是全球企業正在面對的重大新課題。

中鋼董事長翁朝棟說，面對此次全球疫情危機，中鋼不但不悲觀，而是要正向迎接挑戰。今年1月16日宣示以「高值化精緻鋼廠」以及「發展綠能產業」作為經營發展雙主軸，不惜以「破釜沉舟、打掉重練」的決心和毅力，來追求企業的脫胎換骨，達到穩定獲利、分散風險的目的，更要借鏡瑞典鋼廠、奧鋼聯的成功經驗，大力發展精緻鋼品(高品級鋼品中的精品)，與一般品級鋼廠在市場上有所區隔。

高值化精緻鋼廠與發展綠能產業的雙主軸策略暨行動方案，目前中鋼公司正在積極縝密規劃中，將自明年1月1日開展執行，邁向新目標。在高值化精緻鋼廠方面主要工作有：一、開發精緻鋼品；二、建立優質製造能力；三、提升行銷能力，力行「以好的價格，把好的產品賣給需要的客戶」，以期於十年內達成精緻鋼品銷售占比20%之挑戰目標；四、深化用鋼產業升級工作；五、導入AI智能製造，以達成提升生產效率、減少產品變異、降低生產成本及縮短產品交期之目標。

(時報資訊)