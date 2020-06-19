上銀科技去年營運受中美貿易戰影響，EPS降至6.03元。今(19)日股東會承認去年財報及營業報告書，並通過每股配發現金股利1.8元、股票股利合計0.3元，合計每股配發2.1元股利及股息。上銀董事長卓文恒表示，半導體、醫療設備、3C及5G基礎建設下半年產業景氣還是很熱，上銀會掌握這些機會。

上銀董事長卓文恒今日首度主持股東會表示，2019年與2017、2018年相比，真得蠻辛苦的一年，今年除了中美貿易戰，還有疫情影響，但上銀經過長期佈局，在汽車、手機、半導體醫療及5G基礎建設都有不錯的成績，工業4.0的智慧滾珠螺桿去年開始量產，客戶陸續開始裝機、測試，這是全球第一家開始量產智慧滾珠螺桿的廠商，未來絕對是滾珠螺桿是很大的突破，另一新產品是旋轉工作台，在高端加工機要複合化及五軸化，旋轉工作台對工具機高精度需求非常重要，德國五軸加工機比重40％、日本五軸加工機也只有10％，台灣、大陸及其他國家工具機業升級也要五軸化，對旋轉工作台有需求，未來成長空間很大。

卓文恒指出，上銀過去生產滾珠螺桿及線性滑軌為主，佔工具機金額僅3％~5％，上銀新開發的旋轉工作台產品，金額1、2百萬元，佔工具機金額達15％～20％，將是上銀未來營業及成長動能的重要產品。醫療及機器人產品在半導體設備業開始拓展，今年雖有疫情，透過日本半導體設備賣到韓國半導體業開始裝機，除滾珠螺桿及線性滑軌持續供貨給半導體業外，機器人也是很好的機會。

卓文恒指出，去年起，中美貿易戰，台商開始回流，今年疫情，廠商開始分散製造，自行車、手工具及水五金對自動化需求很好，汽車產業還不是很好，工具機受中美貿易戰及疫情影響，下半年還需要觀察，起來速度比較慢。半導體、醫療設備、3C及5G基礎建設下半年產業景氣還是很熱，上銀會掌握這些機會。

卓文恒表示，汽車產業這段時間不是很熱，但上銀長期佈局，頗有收穫。上銀及大銀兩公司攜手合作，提供滾珠螺桿、驅動器、馬達等電控產品硬體外，還提供軟體程式，為全球最大汽車廠大陸廣州廠建構焊接自動化生產線，上銀為客戶量身訂做，提供TOTAL SOLUTION，未來陸續擴散至其他汽車產業。上銀也供貨給全球第二大射出成型機廠，也希望對方能成為世界最大。

(工商 )