新冠肺炎趨緩，口罩販賣也鬆綁，過去台北市長柯文哲曾誇口不會被打敗的「實名制口罩販賣機」，如今因銷售冷清，恐面臨退場的窘境。因口罩販賣機不斷被批成效不彰浪費人力，北市資訊局長呂新科表示，3個月的試辦計畫將告一段落，預計8月會檢討退場機制。

議員吳沛憶指出，兩個月前有在財建委員會做決議，口罩智慧販賣機因為被大家批評成效不彰，浪費人力資源，請重新檢討評估成效到底如何，現在智慧販賣機有沒有要退場，上一次招標是流標後是否有繼續招標？

呂新科表示，口罩販賣機在流標後就沒有重新招標，改採為試辦計畫，計畫裡也減少規模與部署量，試辦3個月結束後，在8月15日會檢討下個階段，針對執行狀況，評估國內防疫供需物品作調整，看退場結構如何進行，而另外剩下的行政區則用智慧化行動模組的「POS機」，也會持續做滾動式修正。

新科表示，以前就有一般的口罩販賣機，系統相對單純，但後中央、地方協調，試辦「實名制」口罩販賣機，時間為期3個月，試辦期結束後，並與內部長官還有健保署作討論後續規畫，而台北市現有6台「實名制」口罩販賣機。

呂新科強調，口罩販賣機主要是跟櫃檯販賣作業比，並非與1.0與2.0比較，對於是否退場，屆時府內會討論，若認為防疫生態很重要，口罩販賣機會想辦法繼續，若認為不需要，或已經不是防疫物資，就會退場，口罩販賣機也會還給廠商。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)