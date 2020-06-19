新冠肺炎疫情解封，新北首場大型徵才活動18日登場，共有1017人次參加，廠商收到636份履歷，擬錄用250人，媒合率達39.3％。新北市長侯友宜出席活動表示，接下來還有100場徵才活動，粗估可提供5萬個就業機會，助民眾投入就業市場。

首場媒合率近四成

新北市勞工局指出，本次是新北解封以來最大規模徵才活動，這次與經發局合作，參與廠商有6成是科技製造業，提供軟體工程師、品管人員、作業員等工作機會。

此外知名餐飲業頂呱呱、米塔集團及雲雀國際，則提供儲備幹部、內外場人員等職缺300個，另生活工場、全家便利商店等展場零售業，也開出有260個兼職工作機會，提供給找暑期打工的同學或兼職求職者。

待遇部分，紡織成衣業亨昇國際企業的駐外廠長月薪6萬元起跳最高；桓達科技工程師、關貿網路公司程式設計師，薪資可達4萬以上；餐飲旅宿業鑫鼎王外場儲備幹部薪資為3萬5000元至4萬元左右。

工業管理科系的溫姓應屆畢業生指出，因疫情許多徵才活動都停辦，他還有點擔心，這次聽到市府徵才活動開跑，立刻前來了解，希望能盡快找到工作，投入就業市場。

7月起推職訓補助

侯友宜巡視攤位後指出，政府公布4月全國失業率上升到4.03％，創7年同月新高，青年失業率也達到11.6％，市府7月起將推出青年職業訓練補助，提供畢業生參加各類職訓，另也會提供職涯諮商輔導。

勞工局補充，為協助畢業生順利銜接職場，自7月1日起，勞工局針對應屆畢業青年推最高2萬元「職業訓練」補助，及最高1萬5000元「初次尋職2.0」津貼，幫新鮮人培養技能與就業力，更多訊息可查詢「新北市人力網」。

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(中時電子報)