總統府將提名前台東縣長黃健庭出任監察院副院長，國民黨主席江啟臣今天表示，政黨合作應走政黨途徑，才是真正朝野合作，也對在野黨釋出善意；尊重黃健庭的決定，但同時感到遺憾，後續依照黨紀辦法處理。

江啟臣表示，昨天黃健庭有來看我，事先並沒有說要談什麼，但來的時候有提到他決定接受監察院副院長提名，「一開始的確沒有想過他會提這樣的事情」，尊重黃健庭個人的決定，一切依照黨紀相關辦法處理。

媒體詢問有無勸留黃健庭，江啟臣說，黃健庭是優秀人才，除了尊重當然也是感到遺憾，因為畢竟這是事先他個人決定，並非透過政黨合作之下產生的結果，還是不一樣。

媒體追問黨內基層覺得黃健庭在國民黨艱困時刻做此決定，不太妥當，後續恐引發跳船潮，江啟臣說，對黨員非常有信心，大家對黨的支持與熱情都還在，對黨的改革也有高度期待。

江啟臣表示，上任以後以最短時間啟動改革委員會，經過兩個多月討論，超過50小時的討論，今天把結論提出來，跟黨員報告，後續還有很多需要跟基層黨員溝通與社會對話，希望趕快展開。

(中時 )