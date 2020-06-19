人的運勢與生辰八字、出生月份息息相關！擁有超過5千萬觀看人次的「搜狐號每日運勢風水」在陸媒發表指出，農曆這「3個月」出生的人，未來不難成就大事業，一生大富大貴。

農曆2月出生：意志力強，處理事情有耐心，對生活有熱情，只要下定決心就不會輕易改變，對於成功的追求永無止境，也因抗壓性強，一旦機會來臨就會表現出超強行動力與主動積極態度。

農曆5月出生：領悟力強，富有創造力，學什麼都比別人快，所以事業發展的空間相當寬闊，而且有貴人運，能創造更大的價值，在生意場上越做越好，登上巔峰！

農曆10月出生：處事圓融、個性隨和又不失精明，即使在面臨壓力也能保持積極冷靜，懂得苦中作樂，在事業上一直有不錯的表現。樂觀進取的個性，不怕困難，所以他們的事業會從難做到容易，生意從蕭條做到興旺，越來越有進步空間，過上富有的日子是早晚的事。

(中時電子報)