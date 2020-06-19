新光金控總經理懸缺逾二年，小股東王金山18日在新光金股東會上要求，應請前中國人壽董事長王銘陽來新光金，可拉升獲利，新光金董事長吳東進回應：「我也看好王銘陽，但已被富邦金捷足先登，去富邦金當獨董了！」

王金山在股東發言時表示，其他金控配息都是獲利的7~8成，但新光金2011年到2015年幾乎是零配息，九年下來平均配0.3元，希望新光金提升獲利、善待股東，另外，新光金總經理已懸缺二年多，至今都是新光人壽預定總經理黃敏義「代理」，不如請前中壽董事長王銘陽來出任新光金總經理。

吳東進回應：「王金山股東講的都是我心裡講的話」，強調新光金總經理一直找不到，原本新光金總經理是李紀珠，若李紀珠不辭掉，「她現在就是總經理，因為種種原因下才不是總經理」，發言間似乎有種淡淡的「遺憾」。

吳東進表示，一直在找總經理人選，希望最近有人可以到任，他並強調「王銘陽我也看好，但已被人捷足先登」，顯見大家看法是一樣的。

吳東進亦強調，新光金2019年配股利0.2元，今年配0.4元，會繼續努力，至於為何配這麼少股東，吳東進並解釋因為要接軌IFRS17，必須要保持體力，所以配息會差一點，但至少是賺錢情況下配息。

同時吳東進也宣布，今年5月底新光金獲利排名金控第八名，成績單是大家共同努力，經營上遇到很多困難，本來以為今年也是很好的一年，沒想到新冠肺炎疫情造成全球股市大跌，新光金現在跟別的公司有些不一樣，仍在努力，把損失的股票賺回來。

吳東進表示，新光金今年4月資產已破4兆元，是很大的里程碑，在15家金控中資產可排名第五名，這是新光54年來累積的成績，是很不容易，有些是已走掉的人貢獻。

對於新光金獨董李勝彥與新光金副董事長李紀珠之間的問題，吳東進也說，二位都是傑出的人，也都在台灣銀行當過董事長或總經理，一開始也很和諧，無論如何都感謝二位對新光金的貢獻，另外前新壽總經理潘柏錚在新光工作了40年，這次請回來當新光金董事。

(工商 )