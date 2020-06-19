娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！起底憲哥2女兒超強背景；名歌手冰櫃翻屍；方文琳熱褲現身；罹癌女星遇小8歲真愛。中時電子報娛樂為您追下去。

綜藝天王吳宗憲(憲哥)除了大家熟悉的大女兒Sandy（吳珊儒）和小兒子鹿希派外，還有2個寶貝女兒，之前她也曾曝光過二女兒Vivian，清秀甜美外貌令人驚豔，今(18日)她更傳出好消息，和朱立倫結為親家，超強背景也跟著曝光。

往生者最後一程的休憩站，誰會想擅闖打擾？日前新聞曾報導有名男子潛入殯儀館並打開數個冰櫃的莫名案件，已退休的資深刑警高仁和在節目上透露，其實曾遇過多次相似的案子，其中一案的涉案人還是知名歌手，警察詢問為何半夜跑來翻屍體，對方的答案讓他們聽了大傻眼。

這幾天全台熱到如「烤番薯」，高溫炎熱的好天氣快讓人吃不消，不過昨下午在國立台北藝術大學的操場中，卻驚見一位穿著熱褲的長腿女在操場運動，而她就是野生方文琳。

娛樂8點半》陸綜《乘風破浪的姐姐》找來一批大齡女星培訓比賽，最後勝選者將組熟女團出道，不少參賽者已是圈內的資深前輩，讓節目受到許多關注，其中一位選手陳松伶近日更是被熱議，昔日爆紅卻閨密騙光上億財產，又罹患卵巢癌跟憂鬱症，人生宛如坐過山車。

現年49歲的陳松伶出道很早，15歲參加「葉倩文歌唱大賽」拿下冠軍，從此踏入香港娛樂圈，成功簽約無線TVB，以歌手身分出道，18歲時出演第一部電視劇，和黎明合作《天涯歌女》一炮而紅，也讓她成為TVB旗下當紅花旦之一，後來又參演《月兒彎彎照九洲》與鄭伊健演出、《仙侶奇緣》等火紅電視劇，並演唱不少戲劇主題曲，也擔任《雪狼湖》中女主角寧靜雪，人氣相當火紅。還曾拜劉家昌為師才改名成現在的藝名「陳松伶」，成為劉家昌在香港收的第一個學生。

(中時電子報)