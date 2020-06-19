1.6萬網笑瘋！3歲兒聯絡簿2句評語，母一看崩潰。（圖／翻攝自爆怨公社）

小孩常做出讓家長哭笑不得的舉動，一位媽媽網友在臉書分享，翻開兒子聯絡簿看到老師寫的2句評語，讓她崩潰喊，我花錢給你上幼兒園，不是給你去耍老師呀！貼文曝光後，立刻吸引了1.6萬網友點讚直呼，有前途。

網友在臉書社團《爆怨公社》PO文分享，3歲兒子下課後，翻開幼兒園聯絡簿檢查兒子的上學狀況，只見他除較晚入睡外，無其他異狀，不過留言處，老師卻寫下「一直跑出去玩溜滑梯，都會假裝要去尿尿！」的評語，讓當媽媽的原PO哭笑不得。

原PO直呼，孩子⋯你才3歲啊！她花那麼多錢讓你上幼稚園，不是讓你這樣去耍老師的，這完全遺傳爸爸的神基因，先說，不是把過錯推給老公，而是老公剛剛自己承認，小時候也幹過這種事。

貼文曝光不到1天就吸引1.6萬人按讚，老師崩潰！這小孩太牛，很聰明，有前途。不少家長也分享，「兒子曾為了不罰寫，跑去躺草地裝死」、「女兒幼稚園時也是假裝尿尿，然後跑去找廚房阿姨吃東西」、「女兒幼幼班時，老師說，他把整班的小朋友帶出去外面廣場玩溜滑梯車子，我直接傻眼」。

後來也有網友分享，小時候上幼兒園偷跑回家睡覺，老師跟我媽都找不到人，還報警了，媽媽更是哭著回家，結果下午發現我竟然在房間睡覺，當天晚上就是一場滅無人性的毒打....實在是印象深刻。

(中時電子報)