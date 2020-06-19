蔡英文提名監察院正副院長，由高雄前市長陳菊、台東前縣長黃健庭出任。黃健庭投下震撼彈，國民黨內一片譁然，將交由考紀會加以嚴處，不排除開除黨籍。不過對於黃健庭遭提名出任監察院副院長，臉書粉絲專頁「比特王」也看出，民進黨的算計與國民黨的格局。

「比特王」小編認為，這個消息最震撼的應該是國民黨，一個多年栽培的人才最後被民進黨抓去用，背後的原因姑且不論，但很想說「其實是阿菊的名聲太臭，轉移一下焦點吧」。

國民黨如能在這時候以開闊的格局應對，該小編說，黃健庭當副院長，氣爆案是否偵查有望？又或是其他爭議案件重現曙光？但相信黃健庭的人格是為國為民不分藍綠，認為國民黨沒有內耗的本錢，面對民進黨的步步殺機該如何面對，考驗江啟臣的智慧。

另外，該小編也提到，國民黨借不借人都是問題，萬一被說是擋路的石頭，名聲臭的是民進黨，若是做得好，人是國民黨的，這是不能否認的現實，如果要說一桃殺三士，「殺的是國民黨最後殘餘的聲望，殺的是國民黨僅存的人才，殺的是國民黨最後的團結」。

對此，網友表示，其實讓黃健庭去監察院也沒什麼不好，「雖然是個虛位，但可以臥底啊」、「衝破困境才能打破困境」、「這很明顯就是各個擊破啊」，但也有人看到新聞報導黃之前也是個問題不少的人物，或許他有自身的「利益考量」吧。

（圖／摘自比特王臉書）

(中時電子報)