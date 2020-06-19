《Pokémon GO》訓練家們快看，繼官方選定澳洲進行寶可幣(皮幣)賺取系統的測試後，官方部落格宣布又將進行兩項測試，分別是「本日寶可夢」與「本日免費禮盒」，將帶給玩家更多個人化的遊戲體驗與驚喜，天天打開《Pokémon GO》就有機會感受！

「本日寶可夢」

維羅博士將會去拜訪部分訓練家，告訴你他正在開發一種特殊的薰香。這種薰香每天都會吸引到一隻只有你能看見的寶可夢。這個薰香不會出現在道具一覽表裡，但只要維羅博士來拜訪之後，這個薰香每天都會發揮1次效果。記得每天都要打開遊戲看看今天薰香會吸引到哪一隻寶可夢喔。

「本日免費禮盒」

部分訓練家將可以收到免費的禮盒！獲選參加此測試的訓練家們商店圖示上將會出現通知，顯示你的免費禮盒已經送到了。只要點擊商店裡的「免費」選項，領取道具即可。禮盒中包含了各式各樣不同的道具，而且每次禮盒的內容都不盡相同，記得要去領取喔！官方預計在下個月陸續將這些功能開放給所有訓練家，敬請期待。

另外，先前針對友情禮物，官方特別推出的專屬貼紙。當你開啟友情禮物的時候，會隨機收到，可在送出禮物的時候選擇貼上。近日《Pokémon GO》商店也增加了友情禮物專屬的貼圖，可以用寶可幣進行兌換。從內容來看，跟開啟友情禮物會收到的貼圖並不一樣，能增加更多與好友互動的樂趣。

除了上述改變之外，《Pokémon GO》今日起也在台灣開跑夏至活動(6月19日（星期五）08:00～6月24日（星期三）22:00)；而 6 月 20 日則是獨角蟲社群日(6月20日（星期六）11:00～17:00)；6月26日（星期五）08:00～7月1日（星期三）22:00還有「一起來捕蟲」活動，內容相當豐富。官方先前已經預告，在 7月25、26日的 Pokémon GO Fest 2020 活動之前(需要購票才能參與，票價 NT$490)，每周《Pokémon GO》都會有專屬活動，共同迎接盛大 Pokémon GO Fest 2020 的到來，訓練家們要快快動起來！

(科技)