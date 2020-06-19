針對隋棠臉書風波，屏東縣長潘孟安18日表示，縣府對於侵犯與暴力都是零容忍，對於新聞稿措詞不當，已要求嚴懲。（資料照片 潘建志攝）

藝人隋棠一家人移居墾丁，她積極參與公益，學習兒童性侵害防治講師培訓，到學校擔任義工，日前因為是否暴露性侵受害人隱私，而與屏東教育處槓上，屏東縣長潘孟安為此道歉，也罵了教育處一頓。對於隋棠開砲事件，輔大哲學系副教授周偉航觀察，民眾討厭一個人就可以硬凹，這些現象並不好。

周偉航今在粉絲頁「人渣文本」說，要幫潘孟安說幾句話。他和很多人之前在罵屏東縣政府發的那什麼狗屁新聞稿，潘孟安昨天有出來道歉，也幹了教育處一頓，這個還是要給他肯定一下。不過，從這個隋棠開砲的事件喔，卻還是引出一些不好的現象。

周偉航指出，除了因為屏東是綠色執政所以亂護航的白痴，還有一批人，是因為他討厭隋棠，就在那邊硬要罵，像是說她這樣會傷害被害人啦什麼的。周偉航爆氣問道，「被害人是誰？是有公開哦？她人出來講有人被害都不行喔？」最後他說，不要因為討厭一個人就在那邊硬凹，這會讓你看起來像弱智。

網友們評論此事，「幹嘛討厭隋棠啊……無言」、「還好現在沒有要選縣長，要不然隋棠就變成中共同路人⋯」、「綠色是原諒顏色（疑？）」、「台灣價值可以解決一切問題」、「沒事，下次煙火放10分鐘又能變回5星市長」。還有網友特別聲援隋棠，她有標注故事有改編（要保護被害人），但屏東縣政府的文整個都像要起底被害人一樣，看的心都涼了。

隋棠17日在臉書上曾發文說明此事，她透露，「自從和助手雞婆自發辦了個『棠棠姐姐的朵朵信箱』來無償服務各學校後，我們心裡最大的遺憾，永遠脫離不了要如何在顧及個案通報隱私的前提下，確保這些孩子有實際被進行了通報？又，在孩子被通報確認後，政府的處理方式是否有足夠的配套措施，來讓這些孩子真真切切的遠離傷害？屬於這一個一個受害孩子們混沌未明的將來，我們幾乎不會有答案」。

(中時電子報)