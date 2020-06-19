在台北NBA Store販售的美國夢幻一隊球衣。(M&N提供)

專門復刻經典球衣的百年品牌「Mitchell & Ness」，自去年暑假推出史上最強的男籃隊伍：1992 Dream Team夢幻隊系列，重現了當年美國夢幻一隊在巴塞隆納掀起風暴。NBA Store台北旗艦店內，為期一個半月的Dream Team主題復古裝置，再次重塑當年美國夢幻隊在巴塞隆納奧運席捲全球狂潮。

Mitchell & Ness首次推出1992 Dream Team白色主場球衣款式，完美考究當年美國隊在場上最令人深刻的一套球衣。雪白華麗的衣身，明顯的呈現胸前最經典的美國隊USA logo，這運動史上最強的男籃組合，一出場的魄力就讓對手卻步萬分。Mitchell & Ness這次在NBA Store台北旗艦店，製作 Dream Team 主題的復古裝置，帶領粉絲們再次回到那段籃球史上最偉大的精彩時光。

1992 Dream Team 經典主場白：Mitchell & Ness 首次推出1992 Dream Team夢幻白主場球衣，以雪白華麗的衣身，顯眼經典的美國隊USA logo，讓球迷再次憶起這支史上最強的籃球隊。

1992 Dream Team 收藏品展覽：這次在台北信義微風NBA Store展示夢幻隊的經典收藏，商品都是原汁原味1992年出品，歷經28年的歷史痕跡，再次將美國夢幻隊帶起的潮流旋風席捲NBA Store。

1992 Dream Team 雜誌打卡點：經典復古籃球雜誌拍照打卡，再次沐浴在1992 Dream Team的魅力光芒中，重溫史上最經典的傳奇球隊。

活動期間將從即日起至7月31日止，喜愛NBA與美國夢幻一隊的籃球粉絲，不容錯過這段籃球史上最傳奇經典的夢幻狂潮。

(中時 )