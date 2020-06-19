佳世達(2352)今舉行股東會，由董事長陳其宏主持。由於小股東關心轉投資虧損狀況，陳其宏表示，去年面板產業不佳，因轉投資友達(2409)，認列友達一部分虧損約13億元，使全年EPS未能達到2元。

佳世達表示，會想辦法降低，並已有明確的方面，會將友達的問題列為優先解決選項，照顧股東的權利。此外，佳世達去年研發占營收比約2%，陳其宏認為該比例並不算低，R&D人數有1~2千人，如何將R&D的效能最大化才是關鍵。

陳其宏表示，今年受到新冠疫情影響，目前看來全年並不樂觀，若是往年營收上下半年比45：55，今年則為50:50，寧可採取最保守的風險控制。

佳世達今年進行董事（含獨董）改選，改選共7名董事，其中2名獨董為新面孔，分別為顏漏有及徐爵民。陳其宏表示，去年在中美貿易戰下，佳世達透過集團轉型仍交出EPS接近2元的成績，今年配發0.75元的現金股利。

佳世達去年合併營收1698億元，合併營業利益62億元，合併稅後盈餘44億元，其中歸屬於母公司業主之淨利為35.8億元，每股稅後盈餘1.82元。佳世達前5月營收674億元，年增1.59%。

陳其宏表示，佳世達顯示器逐年仍在成長，採高端和高毛利的布局，25吋以下不做，投影機去年衰退了1成多，但依然優於產業的均值。展望今年，受到新冠疫情影響，公司營收目標仍是全年正成長。

陳其宏指出，2014開始佳世達展開高附加價值的轉型，切人醫療領域，每年營收目前約可達120餘億，年增仍達2~3成。至於解決方案，去年併購了5~6家，使該領域的營收呈2倍成長。

佳世達在四大營運方針均致力擴大事業版圖：一、優化現有事業經營：兩大主要產品線為顯示器及投影機，持續獲得穩定的成果與領導地位，顯示器表現優於整體產業，排名全球第2，持續朝高階、高單價、專業顯示器及醫療顯示器發展。投影機維持全球領先地位，在DLP投影機領域排名第1，也是國內唯一同時具有DLP、LCD 兩大投影技術的製造商。

二、快速擴大醫療事業：2019年，佳世達在醫療領域的整體合併營收約120億元規模，蘇州、南京兩家醫院營收持續成長，營運健康。醫療器材與通路擴展方面，明基血液透析器成功外銷韓國，在台已獲20%醫療院所採用，投資明基生物技術布局大陸透析市場；自研自製的可攜式超音波持續拓展床邊照護市場；同時拓展數位牙科布局，深耕聽力通路，滿足全球高齡化及長照需求。

三、加速解決方案開發：佳世達為完善IT(資訊技術)和營運技術(OT)布局，朝全方位軟硬體服務系統整合供應商方向發展，2019 年投資其陽、聚碩、羅昇等以擴大解決方案聯盟，帶動智慧解決方案合併營收超過150億元。

佳世達持續滿足六大智慧垂直市場需求，與成大醫院合作打造智慧急診室，智慧工廠獲得全台首張人機協作安全認證，更協助多家連鎖店客戶打造新一代智慧餐飲店面。

四、布局關鍵零組件：看好人工智慧物聯網(AIoT)如車聯網、5G 等需求，持續強化投資布局。

陳其宏表示，受到疫情影響，今年醫療事業的部分，上半年出現負成長，和往年相較衰退很多，但全年醫療事業並不會虧錢。

(時報資訊)