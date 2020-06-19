彰銀（2801）今（19）日召開股東常會，由於適逢3年一度的董事全面改選，且泛公股陣營及大股東台新金（2887）再度「提好提滿」爭奪經營權，股東出席相當踴躍，主會場現場幾乎滿座，並開放第二會場讓較晚進場的股東旁聽。

而彰銀工會於會前於現場發放印製「台新請放手，彰銀向前走」的扇子給股東，並於現場多次呼喊口號。支持台新金股東則回嗆「財政部不誠信」，要財政部「給路走」，泛公股股東則以噓聲回應，雙方一度爆發相互嗆聲的小衝突。

彰銀公民股經營權大戰邁入第三屆，2017年改選時由泛公股搶下3席董事、2席獨董勝出，支持公股陣營的龍巖李世聰亦取得1席董事，台新金則僅取得2席董事、1席獨董。隨著龍巖退出彰銀，空出的1席董事應由何方拿下，成為雙方角力焦點。

彰銀此次股東常會全面改選6席董事、3席獨董，泛公股陣營此次提名彰銀現任董事長凌忠嫄、總經理黃瑞沐，財政部國庫署署長蕭家旗，李文雄，台經院院長張建一、教授蔡芸琤。3席獨董為游啟璋、林志潔、劉克宜。

至於台新金亦提滿6席董事、3席獨董「正面對決」，包括台灣石化合成董事長吳澄清、台新銀行文化藝術基金會鄭家鐘、會計師蔡宏祥、律師林詩梅、林憲政，陳淮舟。3席獨董為潘榮春、林重宏、孫致中。

(時報資訊)