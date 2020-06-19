台北市將升級成YouBike2.0，不只新北市不跟進，北市境內就已有1.0與2.0出現不同調的問題惹議，對此，市長柯文哲曾批不相容設計傻，今天到市議會專案報告，竟護航稱「沒有不合理的地方」。

柯文哲表示，針對YouBike系統不相容討論很多遍，微笑單車公司也說很困難，而也有針對困難去檢查過，柯稱「沒有發現不合理的地方」模糊帶過，而1.0的車柱需要接電，所以設置地點有限，但2.0採太陽能面板供電，設點更不受限。

柯文哲指出，預計明年底，全市YouBike2.0擴增至1200處站點，將會有2萬柱、1萬3072輛車；YouBike1.0將逐步撤站，車輛數到明年底只會剩1000輛，保留雙北市交界處的部分YouBike1.0站點。

另外，柯文哲說，原本兩代的YouBike規畫四年內轉換完成，但拖那麼久大家會抓狂， 因為最後把時間壓縮，但金額不變，提前至2021年全面汰換，而預算則維持2億6599萬元。日前傳出北市擬將YouBike1.0讓售給屏東枋寮鄉，柯文哲表示，若1.0車輛評估後已達汰換年限，要以標售或讓售方式都可以再討論。

(中時 )