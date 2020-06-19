蔡英文總統提名監察院正副院長，將由前高雄市長陳菊、前台東縣長黃健庭「綠藍配」出任，其中國民黨籍的黃健庭「投奔」蔡政府成為黑馬，投下震撼彈，連帶也讓國民黨掀起動盪。其實「國民黨籍台東縣長」卸任後到民進黨政府當官，黃健庭非第一人，先前已有陳建年之例。問題是，為何綠挖藍牆腳，為何都從台東下重手？

蔡政府提名國民黨的黃健庭出任監察院副院長，民進黨對付政敵下手，想刀刀斷骨，狠勁十足。國民黨在蔡政府上台後，早已被黨產會、促轉會如同以膝壓頸的手段追殺、凌遲，今年初大選慘敗，氣勢更衰，正待改革重振之際，又面臨高雄府會龍頭雙失，情況更加險峻。

黃健庭被提名為監院副院長，是繼台東縣前縣長陳建年之後，另一位受民進黨拔擢的人。2002年陳建年剛選上國民黨不分區立委，就到黨中央拜會時任秘書長林豐正，表明受邀出任行政院原住民委員會主委。

而2018年縣市首長選舉時，陳建年更曾陪同民進黨立委劉櫂豪登記參選台東縣長，挑戰後山藍轉綠的重任。

值得一提的是，陳建年與黃健庭的父親都與國民黨淵源很深，但陳、黃兩人都做令國民黨意外的選擇。

國民黨文傳會主委王育敏昨（18）日透露，黃健庭下午與黨主席江啟臣碰面，但只是告知而非徵得同意，沒想到最後竟被民進黨提名為監察院副院長，黨內一片訝異，令人頗為失望，後續將交由考紀會加以嚴處，不排除開除黨籍。

至於為何民進黨都從台東縣下手？了解政壇情勢的人分析，對於一個政治人物來說，在台東縣的發展有限，結束縣長任期後恐難再有更大的發揮空間，加上國民黨非執政黨，能給的職務有限，黃健庭、陳建年可能因此才會這樣選擇。

(中時電子報)