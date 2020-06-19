晶電（2448）與隆達（3698）19日恢復交易，對於兩家公司大動作結盟，市場給予肯定，二檔個股19日雙雙大漲開出，隆達開盤直接跳空漲停，晶電開盤也上漲逾7％，惟目前漲幅收斂至約1.31％，隆達也打開漲停、漲幅約6％，Mini LED概念股包括億光（2393）、榮創（3437）、惠特（6706）等也降溫，股價多回落。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，LED產業長年來供過於求，惟近年產業結構有好轉跡象，Mini LED在今年也有較高的機會正式大幅應用與量產，因Mini LED毛利傳統高，為產業注入希望，也使今年相關個股相較整體電子股表現強勁。

LED產業應用領域有四階段，從手機至NB領域因滲透率的大幅拉升，造就產業獲利出色，然從電視到照明領域卻因滲透率拉升速度慢、後又有大陸廠商加入戰局，使產業前景蒙塵；不過，大廠謀求轉機，投入資源、轉向下世代顯示器技術Mini LED／Micro LED，接下來除了觀察產業結構是否持續好轉，還有品牌大廠如蘋果的導入是否「雷聲大、雨點小」，是LED產業能否翻身的一大關鍵。

(工商 )