大陸國家微生物科學數據中心官網顯示，已經正式發布2020年6月北京新發地新冠疫情及病毒基因組序列數據，並向世界衛生組織（WHO）及全球共享流感數據倡議組織（GISAID）提交。

路透報導，三條數據來自北京市確診病例基因組序列數據NMDC60013902-01、NMDC60013903-02以及環境樣本基因組序列數據NMDC60013903-03已經提交WHO。北京日前在事隔57天再出現本土病例，自6月11日至6月18日24時，北京已經累計報告確診病例183例、無症狀感染者21例。

此前中國疾控中心病毒病所所長助理張勇表示，初步來看，新發地市場檢測出的病毒是從歐洲來的，毒株更接近於歐洲老病毒。

截至周四，大陸共報告現有確診病例293宗（其中重症病例13宗），累計治癒出院病例78398宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例83325宗，現有疑似病例7例宗。

(工商 )