和碩（4938）19日舉行股東會，董事長童子賢對去年度在面對變化多端的環境之際，仍能交出不錯的營運成績，對經營團隊表達肯定。會中並通過發放配發4.5元現金股利案，配息率為61%。

總經理暨執行長廖賜政則在營運報告時指出，去年因中美貿易戰持續延燒、全球貿易保護主義抬頭、新地緣政治風險升溫，及新興市場經濟表現疲弱等因素，為全球經濟成長帶來負面影響。雖今年初中美雙方已簽署第一階段貿易協議，讓貿易緊張情勢可望暫獲緩解，各主要經濟體實施貨幣寬鬆政策以刺激經濟，預期將能帶動新興市場及開發中經濟體表現，惟中美貿易協商後續發展、地緣政治紛爭、及重大公共衛生疫情等發展仍帶來不確定性，還需再觀察後續可能產生的影響。

和碩去年在積極調整產能、適當資源配置及成本控制管理下，全年合併營收創下歷史新高、達1兆3,663億元，全年獲利亦較前一年度成長，歸屬母公司業主之稅後淨利為193億元，每股稅後盈餘7.40 元，為近3年高點。

展望今年，消費性電子產品在物聯網產業逐漸成熟及連網速度增進之下，預期客戶將陸續發表新產品機種、逐漸帶動出貨動能，通訊產品則可望受惠於新技術的發展、刺激終端需求。另車用電子相關產品，也隨主要客戶銷售量逐漸穩定，預期出貨量將持續成長，至於資訊產品則因消費性機種之產業能見度較低，預計將呈現下滑趨勢。

今年年初爆發新型冠狀病毒疫情後，短時間內由單一區域擴散至全球，使企業人力規劃及整體供應鏈受到影響，中長期須更謹慎觀察終端消費需求的變化，即時因應調整。整體而言，和碩將致力於依現有產能爭取生產效益較高的產品組合，並透過更精準的人力規劃、原物料管理及成本控制，拉升整體產能利用率及獲利，而因應中美貿易戰後續可能帶來的不確定性，和碩將持續產能分散計畫，提供客戶多元的生產基地選擇，降低貿易紛爭所帶來的影響。

(工商 )