台中市某衛生所1年行政相驗數高達1359件，平均每月有破百件相驗。台中市議員鄭功進18日質詢時，質疑這是變相「相驗霸凌」，嚴重排擠到衛生所相關行政業務；台中市衛生局長曾梓展說，將積極協尋行政相驗指定醫療機構協助殯儀館的相驗業務。

某衛生所 月均破百件

鄭功進指出，他接獲多位知名醫師陳情，某衛生所主任多次「搶」相驗，幾乎整天都在殯儀館看守，讓許多德高望重的醫師憤而離去；甚至將原先行政相驗駐點醫師服務處變成個人專屬辦公室，連印表機出來的死亡證明書都是衛生所的機關官防。

施志昌、林祈烽說，光1個衛生所的相驗量，1年竟高達1000多件，平均每月破百件，排擠到衛生所的相關正常業務，連原先1周2次的門診，被用因應新冠疫情的理由縮減；主任整天待在崇德殯儀館，所有死亡證明書都蓋好自己的章，市府應提出改善辦法。

駐點醫療機構 重新規畫

曾梓展說，行政相驗除由衛生所醫師提供服務外，目前尚有51家醫療院所為指定服務醫療院所，共有52位醫師可提供服務；市府於崇德殯儀館內設置「行政相驗駐點醫師服務處」，由衛生所醫師於周一及周四上午、周一至周五下午駐點服務。

曾梓展強調，行政相驗費用公家收費為1000元納入公庫，民間收費依台中市西醫醫療機構收費標準，驗屍費約2000至6500元；未來將規畫衛生所醫師於周一至周五下午1點至3點駐點，其餘時間由指定醫療機構提供服務。

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(中時電子報)