日月潭皇后古堡飯店以華麗古堡風格為主題，飯店外的雕花牆面、羅馬柱呈現經典歐式建築元素。（馮惠宜攝）

日月潭皇后古堡飯店以千萬打造的歐式裝潢大廳，華麗宮廷風擺飾十分吸睛。（馮惠宜攝）

日月潭皇后古堡飯店迴廊在夜晚點燈後更是浪漫，每個角落皆營造出濃濃歐式氛圍。（馮惠宜攝）

60歲的劉秀玉生在南投竹山，15歲機緣巧合在日月潭畔創業開藝品店，此後歷經日月潭船難、921地震藝品店夷為平地，5年前在舊址動工打造日月潭皇后古堡飯店，耗資3億元、歷時5年完工之際卻遇上新冠肺炎衝擊，其奮鬥史就是日月潭一路的興衰歷史；如今疫情趨緩，皇后古堡正式開幕迎賓，笑稱自己是台灣阿信的秀玉阿嬤也邀請大家來古堡做客。

位日月潭鄰近伊達邵碼頭、僅有27個房間的皇后古堡飯店，是女主人秀玉阿嬤人生夢想的集結。15歲離家創業，一路上靠著親戚與貴人的相助，不到20歲買下飯店現址的店面，經營藝品店，一路經歷日月潭遊湖船超載翻船事件，日月潭生意一落千丈，再到921大地震，直接將店面夷為平地。也因此開啟了經營茶園，自產自銷，在台14線上面開始經營休息站，天生生意囝仔，加上當時國道六號尚未開通，生意越來越好，一連開了4家。

在五年前，因為先生的離開，讓秀玉阿嬤重新拾起年輕時的回憶，回到創業初期的第一個店面原址，開始著手規劃這座夢想古堡。未料即將開幕之際，又遇新冠肺炎疫情影響……。

僅有小學學歷的秀玉，極度熱愛中西方宮廷歷史，靠著自學以及讀孩子們的教科書，20年來，逐步勾勒出皇后古堡飯店的雛型。耗時五年，從外觀設計到內部裝潢選材，極度重視細節的秀玉阿嬤展現皇后般的霸氣，不只在建築外觀上要求歐式古堡風格，在結構安全上也嚴格把關。內部裝潢更是驚人，手工水晶燈及家具全數歐洲訂製，學藝術設計的大女兒擔任總監，從顏色到天花板手繪金色邊框逐一要求，協助古堡完整呈現歐洲貴族的細節。

疫情趨緩，但國外旅遊仍受限，皇后古堡充歐洲風情的氛圍也吸引許多旅客入住，成為當地熱搜打卡飯店，甚至有許多攝影團隊、Cosplay玩家與網紅不斷詢問拍攝場地租借的方式。

(中時 )