彰銀今日舉行股東會，氣氛劍拔弩張，彰銀公股支持者與台新金支持者會前互嗆，會議一開始，支持台新金的小股東更輪番抨擊，除質疑官股代表彰銀董事長凌忠嫄在財政部與其他公股銀開會，恐抵觸金金分離政策、只准州官放火不准百姓點燈之虞，更批彰銀股東會前發放說帖，欺騙外資。

彰銀董事長凌忠嫄回擊指出，欺騙說詞太重，相關數據公開透明且可查，外資自有判斷，一切可受公評。

股東會前，彰銀工會在會場中發應援小物「彰銀向前走、台新請放手」的扇子；支持台新金小股東則反擊「睜眼說瞎話」，引發一輪互嗆。

股東會一開始，凌忠嫄致詞，談到彰銀近10年來獲利都超過百億，且在國內外信評、公司治理評比等都有亮麗表現。

不過，隨後即遭遇支持台新金小股東猛烈炮火，一位股東指出，到會場即看到「支持公股請找我」的桌子，有人在那收選票，卻沒有支持台新金的桌子，布置會場如此小鼻子小眼睛，予人觀感不佳。

他並強調，官股之前發出經營績效說帖，誤導投資人，欺騙外資，說什麼台新金主導經營彰銀時成效不佳，但卻忽略了台新金接手時要打掉彰銀之前590億壞帳，這是台新金在2005年接手前，官股經營留下的爛攤，亦即彰銀與財政部沒有完整揭露真實樣貌，彰銀與財政部錯了就要承認，不要硬拗，這樣政府的誠信在哪？

彰銀工會理事長曹炳坤則指出，當初引進台新金，是「找人來管家，不找人來搬家」，台新金取得股權至今獲利220億應已賺夠了，請台新金適時放手，讓彰銀向前走。他表示，經營問題已糾結10餘年，「你（吳東亮）也老了、我也累了，我要退休了！」

凌忠嫄則是在答覆時強調，被指欺騙外資，這用詞實在太重，彰銀是公開發行公司，相關數據在公開資訊可以查到，都是公開透明，沒有欺騙問題，且外資有其專業判斷力，也會看財報，相關數據都是可受公評。對於台新金經營時獲利不佳主因打銷呆帳的說法，凌忠嫄表示，這是表達問題！

(中時 )