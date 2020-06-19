新冠疫情看似趨緩，不過北京又爆疑似疫情，「車燈大王」堤維西董事長吳俊佶說，景氣復甦速度都得視疫情而定，不管現階段做什麼規劃，也都面臨斷鏈、國境封鎖、人員無法往來的困境，要問什麼時候會好、能觸底反彈，「真的要問媽祖了！」

堤維西今日召開股東常會，吳俊佶表示，大陸雖然受疫情影響很大，但其疫後的爆發力非常驚人，像是疫後的4、5月，單月乘用車銷量都超過200萬台，拉貨力道之強，報復性需求可以預期，現在就看北京疫情何時控制住，堤維西會準備好。

吳俊佶說，早在疫情爆發之前，堤維西對今年已經做好規劃，許多新品將發表，但疫情來得太突然，所有規劃也只能停停走走，目前看下半年會比較好，但誰都沒把握。

吳俊佶認為，台灣防疫做得不錯，但國境開放規劃也得跟上，否則商務往來「進來、回去都要14天」，統統沒辦法動。所幸大陸駐廠人員在農曆年左右就已返陸，但現在的狀況就是也沒辦法回來，只好先暫時待在大陸，再看情況調整。

(中時 )