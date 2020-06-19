首波低風險國家境外生22日起開放入境，新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，新北市共22家大專院校，首波約200名境外生返台，優先入住防疫旅館集中檢疫，僅淡江、真理、華夏等3校具獨棟校外宿舍，若評估可行可在宿舍集中檢疫；此外觀旅局也和防疫旅館業者研議，希望控制在每一房間、含三餐每天1800元上下。

指揮中心日前宣佈，來自11個低風險國家或地區的境外生，可分批返台就學，以108學年應屆畢業生為返台第一優先順位，後續視檢疫情況陸續放寬；11個國家包括越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、紐西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹等。

新北市衛生局長陳潤秋表示，新北市轄內共22家大專院校，首波返台者約200名，人數排名前4多為淡江大學83人、輔仁大學20人、台師大39人、台北大學14人。

陳潤秋指出，其中，淡大、真理、華夏等3校具校外獨棟宿舍，考量防疫旅館價位較高，校方盼能以宿舍為檢疫場域，減輕學生負擔，但檢疫宿舍須符合獨棟、具獨立衛浴等標準，衛生局會嚴格把關，提送教育部審核。

觀光局長張其強指出，現行防疫旅館均價約2500元，配合境外生入境，正和校方研議以「獨棟」為目標，提供境外生獨棟的檢疫環境，定名為「境外生中繼宿舍」，房價會盡量比現行的防疫旅館更低，目前正和業者協商中，希望控制在每一房間，含三餐每天1800元上下。

張其強表示，也有雙北地區的學校來接洽，最終的價格和服務內容，會尊重校方和業者的協商。

侯友宜說，本週仍有3個零星個案，雖都是境外移入，但隨著全球疫情變化仍不能掉以輕心，且北京二度爆發確診個案，疫情依舊嚴峻，台灣跟大陸關係緊密，務必審慎面對；新北市約200個境外生，部分學校盼以校內宿舍作為檢疫場域，衛生局務必嚴格把關，必要時也要到場了解，隨時掌握疫情。

(中時 )