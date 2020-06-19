高雄市長補選一戰，連日來成為政壇焦點。前行政院副院長陳其邁已代表綠營出戰，今天開始跑行程。不過，藍營方面有意參選者眾，傳出新北市長侯友宜二哥、高醫院長侯明鋒是奇兵，可能投入選戰。對此，侯明鋒今（19）日開記者會駁斥，沒獲國民黨徵詢。

其實，去年鴻海前董事長郭台銘角逐2020總統大選時，一度傳出侯明鋒將擔任副手，當時媒體也追逐侯明鋒，最後侯也大動作召開記者會澄清，當時以「我還是有責任把院長角色擔任好」回應外界，駁斥「郭侯配」傳聞。

由於侯明鋒到任高醫院長，2年任期即將在7月底屆滿，加上藍營人選遲未出爐，侯明鋒又被點名參戰。媒體問及侯是否感到錯愕？侯笑說，自己非常的常心，身為外科醫師，在手術台上把病人生命當第一，因此對於任何事情，外科醫師都是非常的穩健，不然無法做為優秀的外科醫師。

侯明鋒今發表4點說明，強調以病人為重。他指出，守護民眾向來都是侯家兄弟一路走來的一貫做風，家庭教育就是這樣，以照顧台灣的人民為責任。

侯明鋒說，在高醫接近40幾年，是醫者、老師，病人的健康、傳承醫學知識以及不斷精進的信念跟作為，始終如一。他昨也剛從綠島服務回來，強調對於偏鄉醫療的關心不會改變。他並感謝社會大眾的肯定及關心。

媒體追問是否接獲徵詢？侯急忙回「沒有！沒有！不要！」記者再問「如果打給你會考慮嗎？」侯則停頓幾秒後說，「這是假設性問題，不是我能回答的」，感謝高醫、董事會、校長的提拔及照顧。

但未來卸任後，是否會考量從政？他又再說，「這是假設性的問題」。話卻沒有說死。至於外界期待「北高雙城兄弟連線」，是否與弟弟侯友宜討論過此事？他稱昨天才剛從綠島回來，所以沒什麼好討論的，「弟弟也知道，從我上次給他的答案是一致的」。

至於屢被外界點名參選，他再三謝謝社會大眾與媒體朋友們，對於高醫及他個人的愛護。未來卸任院長，他強調，自己還是醫師，會穿著白袍，繼續服務高醫病友們。

侯友宜昨也透過新北市政府發言人蔣志薇轉述指出，侯明鋒對政治完全沒有興趣，他熱愛高醫、熱愛醫療，這是他的人生志業，接下來侯醫師會持續守護南台灣和東部偏鄉民眾的健康。

(中時 )