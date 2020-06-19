北京的新冠肺炎疫情持續，據中國國家衛健委的通報，大陸在周四（18日）新增28宗本土確診病例，其中有25宗是來自北京，另外在河北有2宗，遼寧有1宗，均與北京有關聯。

據報，河北的2宗病例，其中一名患者是新發地市場經營者，另一名患者則是豐台區某餐廳的服務員。至於遼寧的病例，患者是北京病例的密切接觸者。

通報指，大陸在當天共新增32宗病例，其中境外輸入病例4宗（廣東3宗，甘肅1宗），本土病例28宗（北京25宗，河北2宗，遼寧1宗）；無新增死亡病例；新增疑似病例2宗，均為本土病例（均在北京）。當日新增治癒出院病例4宗。境外輸入現有確診病例91宗（無重症病例），無現有疑似病例。累計確診病例1864宗，累計治愈出院病例1773宗，無死亡病例。

截至周四，大陸共報告現有確診病例293宗（其中重症病例13宗），累計治癒出院病例78398宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例83325宗，現有疑似病例7例宗。

無症狀感染者方面，大陸新增無症狀感染者5宗（無境外輸入）；當日轉為確診病例2宗（無境外輸入）；當日解除醫學觀察4宗（境外輸入3宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者110宗（境外輸入60宗）。

(中時 )