據專櫃暨銷售人員產業工會調查80名專櫃人員，其中有58.75％的專櫃中員曾遭百貨公司開過罰單，其中還有單一事件就遭開罰近10萬元、遠遠超過專櫃人員的月薪，甚至採預扣薪資模式扣薪，但部分罰單經專櫃工會協助申訴至勞動局後已經取消。

調查發現，專櫃人員因遲到、早退、請假、空櫃等出缺勤事由，被百貨開單的比率達59.57％最高，而因營業銷售理由遭罰鍰也有51.06％，因為行為儀表理由開罰也達38.3％。

調查指出，部分人員遭開罰案例為颱風天來襲時，即使政府宣布停止上班，但百貨公司仍要營業，竟然就針對空櫃的專櫃開罰最高5000元；也有部分百貨公司規範專櫃人員的「服務儀容」，包括髮型、皮包樣式、鞋襪顏色，甚至不准專櫃人員喝水、使用手機等。

立委范雲表示，3月接到專櫃人員工會陳情時，勞動部在3月20日發函給地方政府加強督導，不能有如預扣薪資違反勞基法的作法；台北市產業總工會總幹事陳淑綸說，專櫃人員的樣態與派遣勞工相仿，但卻比派遣勞工的保護更少。

專櫃人員工會理事張乃芃說，部分專櫃人員在櫃位吃喝蹲坐遭罰500元，未關燈遭罰5000元、遲到遭開罰1000元，還有如使用外送平台遭開罰1萬元，近期也有因為帳務落差3千元，但卻遭開罰近10萬元的高額罰鍰。

交大科法所助理教授邱羽凡說，百貨公司與專櫃廠商之間明明存在的是租賃契約，但卻可以對執行勞務的專櫃人員開罰，「但百貨根本沒有這個權利」，與法律的規定完全背道而馳，除非百貨公司承認自己是雇主，如果不是雇主就不可以訂定工作規則，建議專櫃工會可以透過勞動事件法提起團體訴訟、不做為訴訟，保護勞工的權益。

(中時 )